Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı
Mersin'de otomobilinin lastiği patlayan sürücü, aracından indikten sonra yakındaki su tahliye bacasından zemine düştü. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi ve itfaiye tarafından kurtarıldı. Haydar K, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'de su tahliye bacasından düşen kişi yaralandı.
Haydar K'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin lastiği, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Damlama mevkisinde patladı.
Otomobilini kaçış rampasında durduran sürücü, aracından indikten sonra yakındaki su tahliye bacasından zemine düştü.
Yaralanan sürücü, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü belirlenen Haydar K'yi bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Haydar K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.