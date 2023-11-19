Mersin'de Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonrası Yenişehir Belediyesi Ekipleri Çalışmalarını Sürdürdü

Mersin'de gece boyunca etkili olan yağışlar ve fırtına nedeniyle Yenişehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de kent genelinde incelemelerde bulunarak, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin'de gece boyunca etkili olan yağışlar ve fırtına nedeniyle Yenişehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdü. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de kent genelinde incelemelerde bulunarak, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, dün gece kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına nedeniyle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek, vatandaşların mağduriyet yaşamasına engel oldu. Ekipler, gece boyunca yoğun yağışlar nedeniyle olası su baskınları ve diğer acil durumlara karşı anında müdahale için hazır bekledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçe genelinde incelemelerde bulunurken, ekiplerin çalışmalarını takip etti. Başkan Özyiğit, "Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun yağışlar ve fırtına nedeniyle ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde özveriyle görev aldı. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz. Ekiplerimiz, olası sıkıntılara karşı hazırlıklı bir şekilde çalıştı ve olumsuz durumların önüne geçmek adına koordineli bir çaba gösterdi" dedi.