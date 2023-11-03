Mersin'de şiddetli fırtına ve yağmur

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü ve araçlara hasar verdi.

Mersin'de yağmur ve fırtına etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Etkili olan şiddetli fırtına evlerin çatılarını uçururken, bazı ağaçları yerinden söktü, üzerine ağaç devrilen çok sayıda araç ise hasar gördü.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Güney yönden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkılırken, şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve iş yerine zarar verdi.

Şiddetli fırtına özellikle Gazipaşa, Bağlar, Mithatpaşa ve Altaylılar Mahallesi, Ali Menteşoğlu Caddesi, Hal Yolu, Mavi Bulvar ve Paşalar Sekisi Parkı gibi bölgelerde etkili oldu.

Yağmurdan dolayı bazı evleri su basarken, araçlar yolda kaldı, çok sayıda ağaç da yollar devrildi. Yaşanan olumsuzluklar Tarsus ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından giderildi.