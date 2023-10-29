Mersin'de Sahil Kenarındaki Restoranda Yangın Çıktı

Mersin'de sahil kenarında bulunan bir restoran alev alev yandı, ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Mersin'de sahil kenarında bulunan bir restoran alev alev yandı, ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi sahilindeki bir restoranın üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini tamamen sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinden çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN