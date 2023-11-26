Mersin'de Sağanak Yağışlar Sonrası Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sahada

Mersin'de gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini gösteren sağanak yağışların, vatandaşları olumsuz etkilememesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri sabaha kadar sahadaydı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mersin'de gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini gösteren sağanak yağışların, vatandaşları olumsuz etkilememesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri sabaha kadar sahadaydı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok da sahada çalışmaları takip ederek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipleri yönlendirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri ekiplerin anında müdahalesi ile ortadan kaldırıldı.

MESKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yağış öncesi ve gece boyunca gerekli yerlerde yaptığı çalışmalar sayesinde ulaşımda da herhangi bir aksama olmadı. Ekipler, 34. Cadde, Liman Kavşağı ve çevresi ile Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada çalıştı.

Ekipler, yağış öncesinde vatandaşların çöplerini atması nedeniyle tıkanan mazgalları tek tek temizledi. Yol kenarına atılan çöpleri ve dökülen yaprakları da mazgalları tıkamaması için temizleyen ekipler, fırtına nedeniyle devrilen ağaçları ve kırılan dalları da kaldırdı.

Genel Sekreter Olcay Tok başkanlığında oluşturulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası öncülüğünde kentin kritik noktalarına konuşlanan ekipler, vatandaşlardan Alo 185'e gelen ihbarları da değerlendirerek sorun yaşanabilecek noktalara anında müdahale etti. Ekipler, Pazar günü de süreceği tahmin edilen yağışlar için teyakkuzda olmayı sürdürecek.