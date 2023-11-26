Mersin'de Sağanak, Fırtına ve Dolu Hasara Yol Açtı

Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaşanan olaylarda yaralanma ve can kaybı olmazken, meyve ve sebze ekili tarım arazileri zarar gördü.

Mersin Valiliği, kentte etkili olan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün öğleden sonra başlayan yağışların yer yer fırtına ve dolu şeklinde bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Valiliğin koordinasyonunda, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize 25 su baskını, 3 heyelan ve taş düşmesi, 4 araç için dolu ve çamura saplanma, ağaç devrilmesi, istinat duvarı çökmesi, mahsur kalma ve 2 dere taşması olmak üzere toplam 37 olay ihbar edilmiştir. Erdemli, Mezitli ve Toroslar ilçelerimizde meyve ve sebze ekili tarım arazilerinin bir kısmı dolu yağışı nedeniyle zarar görmüştür. Gelen ihbarlara istinaden ilgili kurumlarımızın ekipleri olumsuzluk yaşanan noktalara ivedi şekilde intikal ettirilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır. Meydana gelen olaylarda yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Hasar oluşan yerlerde tespit çalışmaları yapılmaktadır."