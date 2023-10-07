Mersin'de Otoyolda Sürücü Tahliye Kanalına Düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tahliye kanalına düşen sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, otoyolda Damlama bölgesi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı şirkete ait bir başka aracın yol kenarında durduğunu gören M.A. kullandığı ve plakası öğrenilemeyen aracı aynı bölgede durdurdu. Gece karanlığında talihsiz sürücü yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü ve yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. - MERSİN