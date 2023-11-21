Mersin'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Kuş Polis Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de iğne yapraklı çam ağaçları arasında kafesli tuzağa takılan ve ölmek üzere olan nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşunu polis kurtardı. Kuş, tedavi edilmek üzere Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

Mersin'de iğne yapraklı çam ağaçları arasında kafesli tuzağa takılan ve ölmek üzere olan nesli tükenme tehlikesi altındaki bayağı çakır kuşunu polis kurtardı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Huzurkent Bağlarbaşı Mahallesi kırsal alanlarında av ve yaban hayatının korunmasına katkıda bulunmak ve yasadışı avcılık faaliyetlerine karşı çalışma yaptığı sırada, iğne yapraklı çam ağaçlarının bulunduğu sahada kafesli tuzağa takılan, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan, stresten ve açlıktan bitkin düşen 'bayağı çakır' kuşunu fark etti. Bunun üzerine önlem alarak kuşu bulunduğu yerden kurtaran ekipler, tedavi olması için Tarsus Doğa Parkına teslim etti.

Ayrıca ekipler, bölgede yaptığı denetimlerde ele geçirdiği tuzakları da imha edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Büro Amirliğine verdi. - MERSİN