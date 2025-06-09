Mersin'de Nesli Tehdit Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi

Mersin'de Nesli Tehdit Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi
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Mersin'in Silifke ilçesinde tatilciler, Akdeniz foku olarak bilinen ve nesli kritik derecede tehdit altında bulunan bir fok türünü görüntüledi. Bu nadir tür, Türkiye sahillerinde sadece 100 civarında bulunuyor.

MERSİN'de nesli tehdit altındaki Akdeniz foku, tatilciler tarafından görüntülendi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde kritik derecede korunması gerekli türler arasında bulunan Akdeniz foku, Mersin'de görüldü. Dünyada bin, Türkiye sahillerinde ise 100 civarında olduğu tespit edilen Akdeniz foku, Mersin'in Silifke ilçesindeki Güvercin Mağarası'nda tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında suda duran fok, kısa süre sonra suya dalarak mağaraya döndü. Sosyal medyada paylaşılan fokun görüntüsü büyük ilgi çekerken; Mersin'in Akdeniz'deki 321 kilometrelik deniz kıyısında saptanan 20 foktan biri olduğu değerlendirildi.

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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