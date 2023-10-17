Mersin'de Misinaya Dolanan 2 Pelikan Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, balıkçılar tarafından misinaya dolanan 2 pelikan kurtarıldı. Balıkçılar, misinaya takılan pelikanları bıçakla keserek kurtardılar.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, misinaya dolanan 2 pelikan balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Balıkçı barınağı yakınında misinaya takılan 2 pelikanın çırpındığını gören balıkçılar, suya girdi.
Misinanın bıçakla kesilmesinin ardından pelikanlar bölgeden uzaklaştı.
Balıkçılardan İbrahim Geçen, gazetecilere, barınağın kuşların göç yolunda bulunduğunu, pelikanları zor durumda olduğunu görünce yardıma koştuklarını söyledi.
Kaynak: AA / Yaşam