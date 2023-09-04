Mersin'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda minibüs savrularak başka bir otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 5056 plakalı minibüs ile 34 BLE 579 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Savrulan minibüs, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü ve minibüsteki 12 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.