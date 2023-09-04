Mersin'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda minibüs savrularak başka bir otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.