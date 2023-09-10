Mersin'de Mahalle Mutfakları Sayısı 42'ye Yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları' projesi, dar gelirli veya sabit gelirli vatandaşların ucuz ve sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla hizmet veriyor. 'Mahalle Mutfakları' sayısı 42'ye çıkarıldı ve yeni noktalarda vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesince dar gelirli veya sabit gelirli vatandaşların hem ucuz hem de sağlıklı beslenmesi adına, 'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları' sayısı 42'ye yükseldi.

21'i merkezde, 14'ü Tarsus'ta ve 3'ü Erdemli'de bulunan 'Mahalle Mutfakları'na, Toroslar ilçesinde yer alan Osmaniye ve Çukurova, Akdeniz ilçesinde yer alan Yeni Mahalle ile Mezitli ilçesinde yer alan 75. Yıl Mahallesi de eklendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede deneyimli aşçıların ellerinde özenle pişen yemekler, 'Mahalle Mutfakları' aracılığıyla 3 çeşidi 6 lira gibi sembolik bir ücretle vatandaşa ulaşıyor. Bu hizmet sayesinde başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere Mersin halkı hem yemek masrafından büyük ölçüde kurtuluyor hem de sağlıklı ve doyurucu yemeklere uygun bir şekilde ulaşıyor.

"Üretilen yemekler sembolik bir ücretle vatandaşa sunuluyor"

Mahalle Mutfakları sayısını 38'den 42'ye çıkardıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşhane sorumlusu Ergün Horuz, "Gıda mühendislerimiz eşliğinde ve alanında uzman aşçılarımızla aşhanemizde hazırladığımız sağlıklı yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi. Üretilen yemekleri sembolik bir ücretle vatandaşa sunduklarını kaydeden Horuz, "Şu anda 3 çeşit yemeği, yanında ekmeği ile beraber 6 lira gibi bir ücret karşılığında bütün vatandaşlarımızın alabilmesi için hizmet sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta dar gelirliler olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Mahalle Mutfakları, açılan yeni noktalarda vatandaşın yüzünü güldürdü

Mahalle Mutfakları projesinin Osmaniye Mahallesi'nde de başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Yurdagül Ekinci, "Mahalle Mutfaklarını önceden duyuyorduk. Bizim burada başlamasından dolayı da çok mutlu olduk. Olan var olmayan var, isteyen gelip alıyor" diye konuştu. İsmet Kuzu ise Mahalle Mutfaklarının yeni noktasının Osmaniye Mahallesi'nde açılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Belediyemizin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yemeklerimiz çok güzel. Evimizde bile böyle yemekler pişmiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN