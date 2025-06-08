Mersin'de Kurban Bayramı'nda Kelle-Paça Ütücülerine Yoğun İlgi

Mersin'de Kurban Bayramı'nda Kelle-Paça Ütücülerine Yoğun İlgi
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Mersin Silifke'de Kurban Bayramı vesilesiyle kelle-paça ütücülerine olan talep artıyor. Ustalar, günlük 300'den fazla kelle paça ütüleyerek vatandaşa hizmet veriyor.

MERSİN'de, Kurban Bayramı'nda hareketlilik, sadece kurban pazarlarında değil, kelle-paça ütücülerinde de yaşanıyor.

Kentte, Kurban Bayramı hareketliliği, kurban pazarlarının yanı sıra kelle-paça ütücülerinde de yaşanıyor. Silifke ilçesinde özellikle demirci ustaları, bayram sabahı kurbanlıklardan çıkan kelleleri ateşle üterek vatandaşa hizmet veriyor. Ustalar, kelle paça başına 250 TL ücret alırken, günde 300'ün üzerinde kelle paça ütüyor. Bu hizmetle bölge halkı da kelleyi evde temizlemekle uğraşmadan hazır halde alabiliyor. Yıllardır bu işle uğraşan demirci ustası Ali Bektaş, "Kurban Bayramı'nın ilk sabahından itibaren işe koyuluruz. 4 gün boyunca aralıksız çalışırız, vatandaşların yoğun talep var" dedi.

Haber-Kamera: Atike Ceylan Kaçar/Silifke (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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