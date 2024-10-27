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Mersin'de Köpeğin Ölümü Cinayet İddiası

Mersin'de Köpeğin Ölümü Cinayet İddiası
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Mersin'de tasma ile bağlı bir köpeğin ölümünün ardından sahibi, köpeğin kasıtlı olarak öldürüldüğünü iddia etti ve suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili güvenlik kameraları incelendi.

Mersin'de bir iş yerinin kapısına tasmayla bağlıyken kendisini 2 kız çocuğunun sevmesinin ardından ölen 'Gece' isimli Pomerian cinsi köpeğin sahibi Şahin A., Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Şahin A., "Köpeğime yapılan, resmen bir cinayettir. Sonuçta bir can taşıyor. Köpeğimi sevmek için benden izin almadılar. Ben en son video kayıtlarını izlediğimde farklı açılardan baktım. Sağdan baktığımla, soldan baktığım arasında çok fark var. Mesela sağdan baktığım kayıt açısında köpeğin ölüm sebebi gözükmezken soldaki kayıtta koltuğunun altına aldığı, sıkıştırdığı köpeğin nefessiz kaldığını görüyorum. Sonrasında hemen veterinere gittik. Veterinere gittiğimizde köpeğin dili mor. Yani köpek nefessizlikten ölmüş. Köpek üst katta kalır, ben alt katta kalırım. Köpeğin yaşadığı yer temizlendi, paspas çekildi. Her şey o paspas kurma anında oldu. Biz köpeği kimseye sevdirmeyiz. Yani yarım saat içinde her şey oldu. Kesinlikle kasıtlı yapılmış. Hayır, insan en azından bir haber verir bana. Ne bileyim işte, köpek nefes almıyor der, bir şey söyler. Yani bu kesinlikle kasıtlı. Sonrasında ilk işim karakola gitmek oldu. Karakolda tabi ki suç duyurusunda bulundum. Ondan sonra hayvan mezarına götürdüm, gömdüm köpeğimi. Yani sonuçta bir can. Hani ben ona bir köpek gözüyle bakmıyordum. O da bizim bir parçamızdı artık" dedi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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