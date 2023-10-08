Mersin'de Kaybolan Keçi Kurtarıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dağlık alanda kaybolarak kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde Mehmet Ali Aydın'a ait olan keçi, geçtiğimiz günlerde kayboldu. Dağlık alanda kayalık bölgede keçinin bulunduğunun tespiti üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen keçiyi bulunduğu noktadan kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN