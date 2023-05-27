Mersin'de kadınlara ücretsiz Krav Maga kursu

Kursta, olası saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenen kadınlar, olaydan en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmek için askeri dövüş tekniğinin daha basit hali olan Krav Maga'yı öğreniyor.

KADINLAR KENDİLERİNİ, SAVUNMA SANATI İLE KORUYACAK

Tamamen teknik odaklı bir savunma sanatı olan Krav Maga kursu, kısa süre önce açılmış olmasına rağmen kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Şimdiden 38 kişinin eğitim aldığı kurs, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde yapılıyor.

Kurs, hafta içi her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında veriliyor.

KAYA: "KRAV MAGA BİR SAVAŞ SANATLARI TEKNİĞİ"

Eğitimi veren Milli sporcu ve Milli antrenör Fatih Kaya, Krav Maga hakkında bilgi vererek, "Krav Maga, bir savaş sanatları sistemi. Bunu, içerisindeki bazı tehlikeli teknikleri alıp, inceltip öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde verilen eğitime ilginin yoğun olduğunu belirten Kaya, "Kayıtlar gün geçtikçe artıyor. Kadınların çok büyük bir ilgisi var. Zaten öz savunma olarak yola çıktık. Biliyorsunuz, son zamanlarda kadına olan şiddetin çok yoğun olduğu bir döneme denk geldik. Bundan korunmak için insanlar, kendilerini bu tarz taktik kombat dediğimiz sporlara yönlendirmeye başladılar" diye konuştu.

"KADINLAR KENDİLERİNİ KRAV MAGA İLE KORUYACAKLAR"

Kadınların kursa, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini korumak adına kayıt olduklarını sözlerine ekleyen Kaya, "Başınıza gelebilecek herhangi olumsuz bir şeyi, bizzat burada rol playerlarla çalışmış oluyoruz. Kadınlar kendilerini Krav Maga ile koruyacaklar. Şu anda 38 kişiyle beraberiz. İnsanlar bazen utanıyorlar, özgüveni düşük olanlar oluyor, kendilerini ifade edemiyorlar. Onlara da ulaşacağız. Şiddet gördüğünü söylemek istemiyor veya görüyor, gizliyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, herkese dokunacağız" diye konuştu.