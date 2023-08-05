Mersin'de İlaçlama Ekipleri Gözleri Görmeyen Yavru Köpeği Kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, inşaat halindeki bir binanın asansör kuyusuna düşen ve gözleri görmeyen yavru köpeği kurtardı. Köpek, sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, çalışmaları sırasında inşaat halindeki bir binanın asansör kuyusuna düşen ve gözleri görmeyen yavru köpeği kurtardı.

İlaçlama çalışmaları çerçevesinde merkez Mezitli ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi Arif Nihat Asya Sokak'taki bir inşaata giren ekipler, binanın asansör kuyusuna düşen ve gözleri görmediği için kuyudan bir türlü çıkamayan 2,5 aylık yavru köpeği fark edip kurtardı. Kuyudan çıkarılan can dosta mama ve su veren ekipler, bir süre etrafı arayarak sahibi olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Ardından yavru köpeğe, inşaat alanındaki görevli bekçinin baktığı öğrenildi. İnşaat alanında bekçilik yapan vatandaş, yavru köpeği 5 gün önce kaybettiğini ve hiçbir yerde bulamadığını belirtti. Can dostuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bekçi, ekiplerin duyarlılığı ve çalışması için teşekkür etti.

5 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde hayata tutunmaya çalışan yavru köpeğin karnı da doyuruldu. - MERSİN