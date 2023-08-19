Mersin'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Bolatlı Mahallesi'nde yaşanan olayda elektrik akımına kapılan Yusuf Bağlan adlı çocuk hayatını kaybetti. Olayın üzerinden 23 gün geçtikten sonra çocuğun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde, iddiaya göre 23 gün önce bilinmeyen bir sebeple akıma kapılan Yusuf Bağlan adlı çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN