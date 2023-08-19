Mersin'de Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde, iddiaya göre 23 gün önce bilinmeyen bir sebeple akıma kapılan Yusuf Bağlan adlı çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN