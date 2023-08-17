Mersin'de Denizde Boğulan Kardeşlerin Cenazesi Hatay'da Defnedildi

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki denizde boğulan Esra (19) ile kardeşi Melek Bucuka (15), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber veren vatandaşlar, 4 kişiyi sudan çıkardı. Ancak 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Çift Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri, Karapür Mezarlığı'na defnedildi.