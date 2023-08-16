Mersin'de Denizde Boğulan 2 Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişilik aileden 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti. Diğer aile fertleri ise kurtarıldı.

Mersin'de denize giren 4 kişilik aileden 2 kız kardeş boğularak öldü

MERSİN - Mersin'de serinlemek için denize giren 4 kişilik aileden 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Altundağı (33), eşi Kübra Altundağı ve 2 baldızı ile birlikte merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalı denizde sürüklenmeye başlayan aile fertleri, çırpınarak yardım istedi. Hakan Altundağı ile eşi Kübra Altundağı, durumu fark eden çevredeki vatandaşlarca kurtarılarak denizden çıkarılırken, Esra Bucuka ile Melek Bucuka adlı 2 kız kardeş ise boğularak hayatını kaybetti.

Kız kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, boğulmak üzereyken kurtarılan Hakan Altundağı'nın ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.