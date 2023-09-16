Mersin'de çöp kamyonu kaza yaptı: 4 ölü, 4 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu, kavşakta dönüş yapan kamyonete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonetteki çift ile 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Erdemli yönüne giden İbrahim Doğan (56) yönetimindeki 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu, otomobil harici U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapan Cahit Çağlayan (56) yönetimindeki 42 AFP 16 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Cahit Çağlayan ile yanındaki eşi Zahide (48), çocukları Özlem (15) ve Aysel Çağlayan (14) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Önder Çağlayan (10) ile çöp kamyonunun şoförü İbrahim Doğan, yanındaki Selami Kahraman (31) ve Sezer Hayta (27) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Çağlayan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.