Mersin'de çıkan yangında 6 ev zarar gördü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Sebil Mahallesi'nde çıkan yangında 6 ev zarar gördü. Yangın, H.A.'ya ait evde çıktı ve diğer evlere de sıçradı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Sebil Mahallesi'nde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

Sebil Mahallesi'ndeki H.A.'a ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Eski yapı evde çıkan yangın, yakın mesafede bulunan diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı H.A.'ya ait evde büyük zarar meydana gelirken, A.A., L.T., M.K., H.İ., ve A.T.'ye ait evlerde de hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)