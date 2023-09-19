Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına müdahale için bölgeye arazöz ve su tankları gönderildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam