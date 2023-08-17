Mersin'de boğulan 2 kız kardeş Hatay'da son yolculuklarına uğurlandı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde boğulan Esra B. ve Melek B. adlı 2 kız kardeş, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Aile zor anlar yaşadı.
Mersin'de denizde boğulan 2 kız kardeş, Hatay'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Geçtiğimiz gün Mersin'in Akdeniz ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde Esra B. (19) ile Melek B. (15) adlı 2 kardeş boğularak hayatını kaybetmişti. Kız kardeşler için bugün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Esra B. ve Melek B., gözyaşları içerisinde Karapür Mezarlığına defnedildi. Kardeşlerin ailesi cenaze namazında zor anlar yaşadı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam