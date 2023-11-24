Mersin'de Beton Mikseri Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada motosikletin altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.G. yönetimindeki 33 EBS 40 plakalı beton mikseri, Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda önünde seyreden Yunus Kurt idaresindeki 33 ACE 616 plakalı motosiklete çarptı.
Motosikletin devrilmesi sonucu beton mikserinin altında kalan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
E.G. gözaltına alındı.
Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam