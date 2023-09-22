Mersin'de Beton Mazgalın Altından Çıkarılan Cep Telefonu Sahibine Teslim Edildi

Mersin'de beton mazgalın arasından yağmur suyu drenaj kanalına düşen cep telefonu, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Erdemli ilçe merkezi girişinde Mersin- Antalya D-400 Karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle hastaneden dönen Nurettin Yanko minibüse binmek istedi. Bu sırada Yanko'nun eşinin cep telefonu elinden kayarak mazgaldan yağmur suyu drenaj kanalına düştü. Kendi imkanları ile mazgalı kaldıramayan Yanko, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, cep telefonun drenaj kanalından çıkarılması için çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucu kaldırılan beton mazgalın altından kıskaç ile cep telefonu çıkartılıp sahibine teslim edildi. Eşinin telefonunu teslim alan Yanko, ekiplere teşekkür etti.

Düşen telefonun eşine ait olduğunu belirten Nurettin Yanko, "Eşimi hastaneye getirmiştim. Araca binerken elinden kaydı oraya düştü. Sağ olsunlar itfaiyeden ekipler geldi yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi. - MERSİN