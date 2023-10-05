Mersin'de asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatan araç sürücüsüne ceza

Yolu trafiğe kapatıp oyun oynayan sürücüye para cezası

MERSİN - Mersin'de asker uğurlaması sırasında yolu trafiğe kapatıp oyun oynadığı iddia edilen araç sürücüsüne 872 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Mimar Sinan Bulvarı'nda asker uğurlaması yapan konvoyda yer alan bir aracın yolu trafiğe kapatarak, sürücüsünün oyun oynamasının görüntüleri sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu aracın 33 BYN 99 plakalı araç olduğunu ve sürücünün M.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sürücüye 'zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' ve 'trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili diğer kural yasaklar'dan 872 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.