Mersin'de aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar baraja akın etti: Demir korkuluk üzerinde tehlikeli serinlik

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Devlet Parkı Berdan Baraj Göleti'ne akın etti. Bazı kişiler ise serinlemek için demir korkuluk ve 9 metre yükseklikte suya atladı. Tarsus'ta denize gidemeyen aileler ve çocukları, 9 günlük tatilinin 8. gününde Berdan Barajına akın ederken, çocuklar ise baraj suyunda yüzerek gönüllerince eğlendi. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Tarsus'ta vatandaşlar, soluğu Berdan Baraj Göleti'nde aldı. Barajın mesire alanında plajları aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Serinlemek için korkuluk üzerinde suya atlayanların yanı sıra 9 metre yükseklikte suya atlayan gençler korku dolu anlar yaşattı. Sıcaklardan bunaldığını belirten Nurettin Cengiz, 'Bunaltıcı sıcaklıklar var. Bayram tatilinin barajda yüzerek serinlemeye çalışıyoruz. Burası çok güzel yer. Ailece serinliyoruz. Halimizden memnunuz' dedi. Kevser Olgun ise 'Çok sıcak ailemle birlikte serinlemek için buraya geldik.' ifadelerini kullandı.