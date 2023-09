Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı'nda Otizm Derneği Üyelerini Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı, Tarsus Otizm Derneği üyesi bireyleri ağırladı. Aileleri ile birlikte Tarsus Gençlik Kampında doyasıya bir gün geçiren özel bireyler, kampta bulunan oyun ve eğlence alanları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu eğlenceli saatler yaşadı.

Dokucu: "Onlar mutlu, biz mutlu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarsus Gençlik Kampında Tarsus Otizm Derneği'ne kayıtlı çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çok mutlu olduk. Biz özel çocuklar olduğu için özgüven aşılayacağız, korkularını aşacaklar diyoruz. Daha da ilgilenelim diye bütün personeli buraya yığdık. İlgileniyoruz ama bizi şaşırttılar doğrusu. Çocuklar yıldırım gibiydi, çok keyif aldılar ve çok özgüvenliler. Aslında bize de farkındalık oldu. Bugün anladığım kadarıyla korku duyguları olmadığı için çocuklar çok daha hızlı yaptı parkurları, çok da keyif aldılar. Hep gülüyorlardı ve oynuyorlardı. Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk" dedi.

Özel gereksinimli bireyleri toplumda fark etmenin önemine de değinen Dokucu, "Özel çocuklar derken bile bir yandan suçluluk duyuyorum. Çünkü gerçekten pırıl pırıllar. Çok mutlular. Yapabileceğimiz ne varsa, onları kabul etmek, toplumda ihtiyaçlarını görmek, varlıklarını fark etmek ve aramızda mümkün olduğunca fazla yer almalarını sağlamak tabi ki bizim görevimiz. Bunun için de elimizden geleni yapmalıyız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak engelli çocuklarımız konusunda özel dairemiz var. Elimizden geleni gerçekten yapıyoruz ama biz toplum olarak, bir anlayış olarak onların aramızda tam anlamıyla yer almaları ve hayata tutunmaları için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Buradaki ekip farkındalığımıza fark kattı"

Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine verilen bu imkan için teşekkürlerini ileterek, "Buradaki ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok yakından ilgilendiler, farkındalığımıza fark kattılar. Zaten önemli olan bizim çocuklarımız için farkındalık oluşturmak. Bu da bizim için çok güzel bir farkındalık oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için Mersin genelinde çok güzel etkinlikler yapıldığından da söz eden Düzenli, "Çok güzel etkinlikler ve farkındalıklar yapılıyor. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus'ta bir mola evi var. Dileriz ki mola evleri daha da fazlalaşır, daha geniş çerçeveli olur ve şehrimizde daha da yayılır. Ailelerimiz ve çocuklarımız için çok iyi olacak. Gelecekleri için çok iyi olacak. Sosyal yaşama ailenin katılabilmesi, faydalanabilmesi için mola evlerinin ve Gündüz Bakım Merkezlerinin artırılması çocuklar için çok daha iyi olacak. İnşallah başkanımız bunları yapacaktır. Güveniyoruz inanıyoruz ve teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın fiziksel, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan bir merkez olmuş"

Etkinliğe katılanlardan İpek Atıcı, bu etkinliği Tarsus Otizm Derneği olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den talep ettiklerini ve taleplerinin hızla yerine geldiğini ifade etti. Atıcı, "Talebimizin gerçekleşmesinde servis, ulaşım gibi her şey sağlandı. Bundan ötürü çok mutluyuz. Bu konularda bize çok destek veriyorlar. Her araç istediğimizde Tarsus Otizm Derneği'ne Fatih Başkanımızın vasıtasıyla gönderiyorlar. Suyumuzdan, yemeğimize kadar düşünerek bize destek oluyorlar. Gençlik kampı, çocuklarımızın fiziksel, bedensel ve zihinsel etkinlikleri ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan bir merkez olmuş. Buradaki personel çok ilgili ve hemen hemen her çocuğun başına bir personel, bir öğretmen, bir eğitimci olduğu için ben destek için gelmiştim ama bana dahi gerek kalmadı. Bundan ötürü arkadaşlarımızın desteğinden, ilgisinden alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Her yer çok temiz. Herkes çok ilgiliydi. Her şey çok güzeldi" dedi.

"Biz ve çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu"

Ebeveynlerden Gülter Ücel de "Biz ve çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Çünkü her zaman biz kendi özel arabamız olmadığı için veya bazı imkanlarımız sınırlı olduğu için böyle bir etkinliğe gelip çocuklarımızı eğlendiremiyoruz ve bizim için de etkinlik oluyor. Çünkü çocukla beraber biz de geliyoruz. Biz de değişik bir hava alıyoruz. Tertemiz, her taraf çok güzel, düzenli, hiçbir şey yok ve yardımcı olan insanlara da çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız özel çocuklar olduğu için ekstra onlar yardım etmezse fiziksel aktiviteleri yapacakları için biz veli olarak geldik yanlarında" diye konuştu. - MERSİN