Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirerek hayvanları doğal ortamlarına geri bırakıyor. Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile işbirliği yaparak yapılan çalışmalar sayesinde kısırlaştırma oranı arttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile eşgüdüm halinde sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını etkin bir şekilde devam ettiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma muhtaç ve kısırlaştırılması gereken kedilerin kısırlaştırılması işlemi yapılırken, hayvanlar daha sonrasında alındıkları ortama geri bırakılıyorlar. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için talep oluşturmak isteyen vatandaşlar, 'Alo 185' üzerinden randevu oluşturabiliyorlar. Ekipler tarafından oluşturulan randevu gününün ardından, isterse hayvanseverler kedileri kendileri getirebiliyor ya da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan araç ve box ile barınağa getirilip kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. İşlemin ardından hayvanseverler isterlerse kendileri teslim alabiliyor, isterlerse de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvanseverlerin bilgisi dahilinde kediler yaşadığı doğal ortamına bırakılıyor.

Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçiliyor

Yaptıkları kısırlaştırma çalışmaları ile kontrolsüz üremenin de önüne geçmek isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında toplam 1000 civarında kısırlaştırma yaparken, bu rakamın da yaklaşık 350'sini Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin getirdiği kediler oluşturuyor. 2023 yılının ilk 8 ayında ise toplam bin 600 kısırlaştırma yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sayının yaklaşık 950 tanesinin de Yerel Hayvan Koruma Görevlileri tarafından getirilen hayvanlar olduğunu belirtiyor. Görevlilerle eş güdüm halinde yapılan çalışmalar sayesinde 2020'de kısırlaştırılmak için merkeze getirilen kedilerin oranı yüzde 35 iken, bu oran şu anda yüzde 65'e yükseldi.

Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine verdikleri mama desteğinde kısırlaştırma ile ilgili şartları bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçebilmek amacıyla kısırlaştırmaya getirdikleri kedi kadar görevlilere mama desteği yapıyorlar. Yerel Hayvan Koruma Görevlileri de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yürütmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

"Ne kadar çok getirirse o kadar çok miktarda mama veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Hekim olarak görev yapan Yusuf İncir, Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine kısırlaştırmaya getirdikleri kedi kadar mama desteğinde bulunduklarını belirterek, "Kısırlaştırma şartı getirdik. Kısırlaştırmaya yardımcı olan hayvanseverlere mama yardımında bulunuyoruz. Kontrolsüz üreme sonucunda çok miktarda mama harcamamız oluyor. Bunu bir şekilde disipline almamız gerekiyordu. Bunu da ancak hayvanseverler vasıtasıyla sağlayabilirdik. Hayvanseverlerle değerlendirdik, bize getirdiği kısırlaştırma oranında arkadaşlara mama yardımında bulunuyoruz. Ne kadar çok getirirse o kadar çok miktarda mama veriyoruz ve bunu disiplin altına almış oluyoruz" dedi.

"Kedileri çiftleşme ile geçen virüslere karşı korumak için kısırlaştırma çok önemli"

Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinden Selma Nane, arkadaşları ile birlikte Mersin sahilinde sokak kedilerini beslediklerinden ve kısırlaştırma için de bakımevine getirdiklerinden bahsederek, "Geçen yıl 2 arkadaşımla beraber sahildeki 400 kedinin kısırlaştırılmasını sağladık. Bu yılda ocak ayından beri 110 kedinin kısırlaştırılmasını sağladık. Yakalıyoruz, kendi imkanlarımızla veya istersek de belediye gelip alabiliyor" diye konuştu. Hayvanseverler olarak hayvanların doğal koşullarında ve kendi alanlarında yaşamalarını istediklerini kaydeden Nane, "Hem kedilerin esenliği hem daha sağlıklı olmaları hem de çiftleşme ile geçen virüslere karşı onları korumak için kısırlaştırma çok önemli. Kısırlaşan kediler daha özgür, daha güzel, daha sağlıklı yaşıyor ve daha kolay besleniyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN