Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim noktaları, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir'in kent genelindeki 23 kesim noktasını tercih eden vatandaşlar, kendilerine hijyenik ve sağlıklı koşullarda, ücretsiz sunulan kesim hizmetinden yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim noktaları, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir'in kent genelindeki 23 kesim noktasını tercih eden vatandaşlar, kendilerine hijyenik ve sağlıklı koşullarda, ücretsiz sunulan kesim hizmetinden yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, vatandaşa ücretsiz şekilde hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda hizmet veren mezbahalar, vatandaşların Kurban vecibelerini yerine getirmesinde büyük kolaylık sağladı.

Erdemli, Gülnar, Anamur, Mut ve Çamlıyayla olmak üzere 5'i yerleşik olan kesimhanelerin yanı sıra; Erdemli'de 2, Silifke'de 1, Gülnar'da 1, Mut'ta 1, Aydıncık'ta 1, Bozyazı'da 1, Akdeniz'de 1, Toroslar'da 1, Yenişehir'de 1, Mezitli'de 1, Tarsus'ta 6, Yakaköy'de 1 olmak üzere 18 mobil mezbaha, vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

"DİNİ VECİBELERİ SAĞLIKLI VE HİJYENİK KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kurban Bayramı boyunca vatandaşa hizmet etmek için hazır olduklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "İl genelinde 250 personelimiz ve 23 kesim noktamızla kurban bayramında da vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazır bulunmaktayız. Personellerimiz burada dini vecibelere uygun olacak şekilde, sağlıklı ve hijyenik koşullarda ücretsiz şekilde kesim yapmaktadır" diye konuştu.

Kurban kesim ritüelleriyle ilgili bilgiler veren Şahutoğlu, "Vatandaşlarımız hayvanlarının vekaletini bize verdikten sonra mobil ünitelerimiz ve mezbahalarımızda kesimlerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kesilen etler parçalanıp, ayrı ayrı poşetlenerek vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Burada amacımız, vatandaşlarımıza kurban kesimi hizmeti sunarken dini ödevlerimizin gerekliliklerini hijyen kurallarına uygun olacak şekilde gerçekleştirmek. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.