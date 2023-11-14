Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı Filosunu Genişletti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve hasta hayvanları taşımak için kullanılan hayvan ambulansı sayısını 5'e çıkardı. Ambulanslar, teknik donanım ve tıbbi malzemelerle donatılmış olup, hızlı müdahale imkanı sağlayarak hayvanların tedavi sürecini hızlandırıyor. İlk müdahalesi yapılan hayvanlar, Geçici Hayvan Bakım Evlerine götürülerek tedavilerine devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, yaralı ve hasta patili dostları taşımak için kullandığı hayvan ambulansının sayısı 5'e yükseldi. Yaralı ya da hasta patili dosta olay yerinde anında müdahale edecek teknik donanımın bulunduğu araçlarda, her türlü tıbbi ilaç ve malzeme bulunuyor. Mersin genelinde ihbar gelen tüm ilçelere hizmet veren araçlar, donanımı sayesinde daha hızlı müdahale şansı vererek, patili dostların tedavi sürecini hızlandırıyor.

Ayarlanabilir sedyenin de bulunduğu ambulansta ilk müdahalesi yapılan hayvanlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin en yakın Geçici Hayvan Bakım Evlerine getirilerek tedavilerine buralarda devam ediliyor.

YIKILMAZ: "ARAÇLARDA VE EKİPLERDE İYİLEŞTİRME YAPTIK"

Araçlarda yapılan iyileştirmelerle ilgili bilgileri paylaşarak, önceden bir adet olan ambulans sayısını 5'e çıkarttıklarını söyleyen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "Araçlar, içerisinde bulunan sedye sistemi ve yeterli miktarda ilk yardım malzemeleriyle hızlı bir şekilde hizmet veriyor. Ayrıca araçların ambulans formatına getirilerek taşıma kafeslerinin sökülmesi ile hayvanlar hızlı bir şekilde bakım evine getiriliyor ve tedavilerine başlanıyor" diye konuştu.

Ekiplerde yaptıkları iyileştirmelerden de bahseden Yıkılmaz, hasta ve yaralı hayvanların toplanması konusunda 6 tekniker görevlendirdiklerini kaydederek, "Bu sayede yaralı, iç kanama riski ya da kırıkları olan hayvanlara ilk müdahalenin yerinde yapılması, zehirlenme ve benzeri vakalarda da yerinde serum uygulanmasıyla, tedavilerde çok daha yüksek oranda iyileşme sağlanmasını amaçladık" dedi.

"TÜM TOPLAMA PERSONELİMİZ YAKA KAMERASI KULLANIYOR"

Personelin kullanmaya başladığı yaka kameraları hakkında da bilgi veren Yıkılmaz, "Köpeklerin ve kedilerin alınması sırasında hayvan refahına uygun şekilde işlem yapılması hususunda gerek vatandaşların şikayetleri gerekse personelin korunması ile ilgili doğabilecek yanlış anlaşılmaların önlenmesi için şu an tüm toplama personeli yaka kamerası kullanıyor. 185 üzerinden yapılacak personel şikayetlerinde, yaka kameralarından alınan görüntüleri inceleyerek, en kısa süre içerisinde gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.