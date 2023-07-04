Mersin Büyükşehir Belediyesi Hatay Gastronomi Evi'ni Bünyesine Kattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'in yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ve kardeş şehri Hatay'a destek olmak için Hatay Gastronomi Evi'ni de bünyesine kattığı 'Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı', iki şehrin lezzetlerini aynı sofrada buluşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eski Gülnar Oteli'ni 'Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'na çevirmesinin ardından 26 Nisan 2023'te hizmete açılan konak, Mersin ve Hatay lezzetlerini misafirlere sunmaya devam ediyor. Hataylı esnaftan gelen malzemeler ile Mersin ve Hataylı aşçılar tarafından hazırlanan yemekleri tadan misafirler hem iki şehrin yöresel lezzetlerini tanıma fırsatı yakalıyor hem de Hatay'ın ve Hataylıların hayata tutunması için çalışan Mersin Büyükşehir'e katkı sunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş'ın yaptığı fikir birliği sonucu ortaya çıkan bir kardeşlik projesi olduğuna dikkat çekti. Aslan, şunları kaydetti:

"Hatay, 2017 yılında 600 yemek çeşidiyle UNESCO tarafından tescilli Gastronomi Şehri seçildi. Tabii bu yemeklerin tescillenmesiyle birlikte tarihin ve kültürün yaşaması çok önemliydi bizler için. Depremin ardından Sayın Vahap Seçer'in Lütfü Başkan'a 'Buraya gelin, bu kardeşliği, mutfak kültürünü burada yaşatın' demesiyle bu adımlar atıldı. Mersin ve Hatay, Akdeniz iklimine sahip. Sıcakkanlılığı, misafirperverliği, yemeklerin benzerliği ve liman şehirleri olması, aslında çok fazla ortak noktayı bir araya getiriyor. Misafirlerin bu konuda geri bildirimleri muazzam diyebiliriz. Yine bugün, tam rezervasyon çektiğimiz günlerden biri. Çok fazla insanı, doluluk nedeniyle maalesef geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ama bu ilgiden memnunuz."

Projeyle birlikte 35 personelin de hayata tutunduğunu vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Şu an yaşam sevincini kazanmak için gayret gösteriyorlar. Bu, onlara çok güzel bir merhem oldu. Yöresel tüm ürünlerimiz; baharatından salçasına, taze zahterinden Samandağ biberine kadar Hataylı esnaftan geliyor. Bu da Hataylı esnafın halen bölge ekonomisine katkı sağladığını gösteriyor. Biz, burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kültürü, bu sentezi anlatmaktan, Hatay'ın ayakta kalması için bize verilen destekten ve çabadan dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle başkanlarımız Lütfü Savaş'a, Vahap Seçer'e ve değerli eşlerine şükranlarımızı sunuyoruz."

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nın Hataylı aşçılarından Sevcan Aksu, yaşadıkları acı sonrası bu iş sayesinde yeniden hayata tutunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Mersinli arkadaşlarımıza Hatay yemeklerimizi, kültürümüzü öğretmeye çalışıyoruz. Onlardan da ben öğreniyorum. Ben Hatay'dan geldim. Çok büyük bir acı yaşadık. Her şeyimizi kaybettik. Sağ olsun, Mersin Büyükşehir Belediyesi bize burayı açtı. Gerçekten de yemek yapmayı çok seviyoruz. Buradaki arkadaşlarla beraber ayakta durmaya çalışıyoruz. Onlara bildiklerimizi öğretiyor, onlardan da biz bir şeyler öğreniyoruz. Hatay kültürümüzü her yerde öğretmeye hazırız."

Hatay'dan gelen bir diğer aşçı olan Ali Hikmet Keşre de Mersin mutfağında Mersinlilerle olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Keşre, şöyle konuştu:

"Bizim için çok zor bir süreçti ve halen acısını yaşıyoruz. Bunu unutmayacağız. Hep bizimle beraber olacak. Ama hayata da devam etmek zorundayız. Bu işi severek yaptığım için, hayata daha çok bağlanmamı ve tutunmamı sağlıyor. O yüzden bu şekilde devam, pes etmek yok."

Mersinli aşçı Pelin Karteper ise kardeşlik duyguları içinde Hatay ve Mersin lezzetlerini ortaya çıkardıklarını aktararak, "Burada Hataylı kardeşlerimizle birlikte işlerimizi yürütüyoruz. Burada olmaktan çok memnunum. Bu kardeşliğimizin sürmesini istiyorum. Öncelikle kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlar çok profesyonel aşçılar. Onlarla beraber çalışmaktan çok memnunuz. Onların yaşadığı acıdan dolayı gelen misafirlerimiz de üzgünler, ama Hataylı kardeşlerimizin yemeklerini yemekten dolayı da çok memnunlar. Yemekleri çok güzel, oldukça lezzetli" diye konuştu.

Konakta servis elemanı olarak görev yapan Hataylı Mustafa Duranoğlu, "Lütfü Savaş ve Vahap Seçer'e teşekkür ederiz. Bizim için bir umut ışığı oldular. Bu sayede daha güzel bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok iyi. Bizi bu kadar iyi ağırladıkları için hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.