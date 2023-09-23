Mersin Büyükşehir Belediyesi Arabasız Gün Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Arabasız Gün Etkinliği'ne katıldı. Her yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Kushimoto Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, sokak boyunca yürüyerek çevre farkındalığı yarattı. Etkinlikte ayrıca, bisikletliler de bisikletli ulaşıma dikkat çekti.

Yenişehir ilçesinde bulunan Kushimoto Sokağı'nda motorlu araç trafiğine kapalı bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve bürokratları, bisiklet toplulukları ve vatandaşlar katıldı.

SEÇER: "SAĞLIKLI YAŞAMANIN EN KESTİRME YOLU BİR BİSİKLET SAHİBİ OLUP MERSİN'DE YAŞAMAK"

Başkan Seçer, arabalar dışında çevreci ulaşım yollarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Hem sera gazı emisyonu hem bisiklet kullanarak insan sağlığının ve formunun korunması için son derece önemli. Hep; 'Spor yapalım, sağlıklı yaşayalım' diyoruz. Bunun en kısa ve kestirme yolu bir bisiklet sahibi olup Mersin'de yaşamak" dedi.

"BİSİKLET YOLU YAPIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yollarının mesafesini artırdıklarını kaydeden Seçer, "125 kilometre yeni bisiklet yolu yaptık. Şu anda gündemde olan 275 kilometre planladığımız bisiklet yolu yapımlarımız da devam ediyor. Kentin her tarafını ve yeni açtığımız bulvarların müsait olduğu tüm alanları bisiklet yoluyla mutlaka tamamlayacağız. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; daha temiz bir çevrede yaşamak, daha temiz hava solumak ve sağlığımız için bisiklet kullanalım, toplu taşıma araçlarıyla seyahat edelim, trafiğe de temiz havaya da katkı sunalım. Her Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yine burada, vatandaşlarımızla beraber olmayı umut ediyorum" diye konuştu.

BAŞARIR: "ÇEVRE İÇİN TRAFİĞİ BİSİKLETLE VE YAYA OLARAK KULLANALIM"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise "Çevre için, sağlık için, Mersin için trafiği bisikletle ve yaya olarak kullanalım. Gülcan Hanım'ın da Sayın Başkanımızın da benim de bisikletlerimiz var, fırsat buldukça bisiklet kullanıyoruz. Ne kadar çok araçlarda egzoz kokularından uzak durursak hem sağlığımız için hem çevremiz için iyi olacaktır" dedi.

KIŞ: "ÇEVRECİ BİR ETKİ YARATMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Özellikle bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılmasının yanı sıra karbon salınımının azaltılması noktasında da çevreci bir etki yarattığı için bu etkinlikte yer aldık. Etkinliğe bütün vatandaşlarımız büyük bir katılım gösterdi. Bu da bizi mutlu etti. Bu konuda bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BUDUR: "MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NA ÇOK ÖNEM VEREN BİR BELEDİYE"

Bisikletli ulaşımı yaygınlaştırma aktivisti Ebru Petek Budur ise "Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na çok önem veren bir belediye. Başkanımız Sayın Vahap Seçer, göreve geldiği 2019 yılından itibaren sürdürülebilir ulaşım konularına ve insan odaklı çalışmalara çok önem veren bir Başkan olduğu için bisikletli ulaşıma yönelik çalışmalar yaptı. Toplu taşımayı geliştirmesi ve yaygınlaştırması da çok değerli bir katkı" dedi.