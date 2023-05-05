Mersin Büyükşehir Belediyesi Adıyamanlı Depremzedelerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı'nda depremden etkilenen vatandaşların katıldığı bir buluşma etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde gerçekleşen etkinlikte, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de yer aldı. Etkinliğin amacı, yaşanan deprem felaketinin ardından Mersin ile Adıyaman'ın kardeş şehir ilan edilmesinden dolayı Mersin'de bulunan Adıyamanlılar ile diyaloğu geliştirmek ve çeşitli konularda ihtiyaçlarını ve taleplerini almak olarak belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerinde yürüttüğü destek çalışmalarının yanı sıra Mersin'e gelen depremzedelerin de yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı'nda depremden etkilenen vatandaşların katıldığı bir buluşma etkinliği düzenlendi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, dernekte kadınlarla buluşarak onlarla sohbet etti, dertlerine ortak oldu.

Buluşma etkinliğiyle, yaşanan deprem felaketinin ardından Mersin ile Adıyaman'ın kardeş şehir ilan edilmesinden dolayı Mersin'de bulunan Adıyamanlılar ile diyaloğu geliştirmek ve çeşitli konularda ihtiyaçlarını ve taleplerini almak amaçlandı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Adıyaman'a gerçekleştirdikleri iki ziyarette de yaşanan üzücü afete rağmen Adıyamanlıların içtenliği ve misafirperverliği ile karşılaştıklarını, Mersin'e döndüklerinde mutlaka kentteki Adıyamanlılarla buluşmayı amaçladığını belirterek başladığı konuşmasında, "Adıyaman da diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi ağır hasar aldı. Kiminizin yakınları vefat etti. Kayıplarımızdan dolayı hepinize baş sağlığı, geride kalanlara sabır, yaralılara şifa diliyorum. Adıyamanlılar, diğer deprem bölgesindeki ailelerimiz normal hayat akışlarına devam edebilsinler bir an önce. Hayatlarının normal akışa devam etmesini sağlamak içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman bölgesinde çok güzel hizmetleri var. Kardeş şehir olduğumuzu biliyor musunuz? Mersin'e çok sayıda Adıyamanlı geldi" dedi.

Seçer, Adıyaman'a ikinci kez 23 Nisan haftasında Mersinden Kadın Kooperatifi ile beraber gittiklerini hatırlatarak, "Kooperatif ortaklarımızla Adıyaman, Malatya, Hatay, Maraş, Pazarcık bölgelerinde oyuncak projemizde yaptığımız oyuncakları o bölgedeki çocuklarımızla buluşturduk ve kadınlarımızla sohbet etme imkanımız oldu. Şimdi sizlerle beraberim. Dilerim ki çok güzel günlerle birlikte oluruz. Acılarımız, yaralarımız birlikte sarılır" diye konuştu.

"BU ACILAR UNUTULMAZ AMA İYİLEŞMESİ İÇİN DESTEĞE, ZAMANA, EL ELE VERMEYE İHTİYAÇ VAR"

Büyükşehir'in Adıyaman merkezde yapımını sürdürdüğü 3 bin 500 kişilik konteyner kent hakkında bilgiler veren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bazı STK ile ortaklaşa yaptılar. Sahra hastanesi, laboratuvarı var. Konteyner kentte yaşayanların dışında insanlar da gelip burada tedavi olabilecekler. Kütüphanesinden tutun çocuklar için oyun alanları, çamaşırhane, bilgisayar merkezleri, küçük bir kent düşünün. Çadır kentlerde oturan Adıyamanlı ailelerimiz buralara gelerek çok kısa süre sonra buraya yerleşip daha rahat bir hayata adım atmış olacaklar. Bundan da sizlerin çok mutlu olacağına inanıyorum. Orada bir de Yaylakonak var, orada da konteyner kent yapılıyor. Oraya gittiğimde yakınlarını kaybeden çok kadınlarımız, büyüklerimiz vardı. Bu acılar unutulmaz ama iyileşmesi için desteğe, zamana, el ele vermeye ihtiyaç var. Bunu da Adıyamanların çok iyi yapacağına inanıyorum" dedi. Seçer, Adıyaman'da Büyükşehir'in vatandaşlara ulaştırdığı hizmetleri de anlattı.

"BİR IŞIK LAZIM, BİR KÖPRÜ LAZIM, BİZ SİZE KÖPRÜ OLACAĞIZ"

Seçer, deprem bölgelerinde yaptığı ziyaretlerinde kadınlarla bir araya gelip Evimiz Atölye projesini anlattıklarını, kooperatif olarak kadınlara 4 haftalık eğitimler verdiklerini ve çeşitli oyuncaklar ile uyku arkadaşları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Projeye dahil olan 200 kadının deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere 10 bin oyuncak yaptığını sözlerine ekleyen Seçer, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı'nda bir araya geldikleri kadınlarla da fikir alışverişinde bulunarak projeler ortaya koyabileceklerini dile getirdi.

Seçer, "Sohbetler yapıp bunları derleyip sonra yine buluşup güzel bir projeye imza atabiliriz. Her türlü sizlere destek vereceğiz. Ama karşılığında sizden gelen fikirler bizim için çok önemli. Kadınlar çok önemli. Her koşulda kadınlar çadırlarını, düzeltiyorlar, çocuklarını düşünüyorlar. Yemeklerini düşünüyorlar. O kadar kıymetlisiniz ki ben diyorum ki kadınların gücünü ortaya çıkaracağız. Bir ışık lazım, bir köprü lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi olarak biz size köprü olacağız ve bu da sizlerden gelen fikirlerle çok zenginleşecek" dedi.

Deprem bölgesinde, depremden etkilenen kadınların sorunlarının çok fazla olduğunu ve bu sorunların bir noktada birleştiğini belirten Seçer, "Bu sorunların çözümleri için yerel yönetimler, STK'lar, kurum ve kuruluşlar destek veriyor ancak köklü bir çözüm için yetersiz kalıyor" diyerek, sorunların köklü çözümü için ivedilikle devlet politikaları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU BERABERLİK, BU GÜZEL ÇALIŞMA VE TOPLANTI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin'in Adıyamanlıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir olduğunu, yaşanan depremin ardından Mersin'in Adıyaman'la kardeş şehir olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu çok kıymetli çünkü biz bu süreç içerisinde hem Adıyaman'da oluşturduğumuz konteyner kentin ihtiyaçlarını, Adıyaman'da yaşayan vatandaşlarımızın depremle ilgili ihtiyaçlarını gidermek ve aynı zamanda kentimize deprem sebebiyle gelmiş olan Adıyamanlı vatandaşlarımızın da güncel ihtiyaçlarını öğrenip zamanında müdahale edebilmek için de bu organizasyonu yapıyoruz. Bugün burada Adıyaman Derneği ile oluşturduğumuz ortaklaşa çalışmayla Adıyamanlı vatandaşlarımızla hem sohbet edecek, hem onların ihtiyaçların öğrenecek hem onlarla dertleşecek, güzel günleri hep beraber yaşayacağımız süreç içerisinde neler yapabiliriz, ortak projelerimiz ne olabilir onları da değerlendirip konuşacağımız bir günü yaşıyoruz. Bu beraberlik, bu güzel çalışma ve toplantı bizim için çok önemli. Bu aynı zamanda yol haritamızın daha da gelişerek devam etmesini sağlayacak."

"MERAL HANIM ADIYAMAN'DAKİ SIKINTILARI, BURADAKİ KADINLARIN SIKINTILARINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği ve Kültür Vakfı Başkanı Hacı Sarıdoğan, Adıyaman'a Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destekleri olduğunu belirterek, "Bir Adıyamanlı olarak, bir depremzede olarak öncelikle teşekkür ediyorum. 11 ilimizde büyük bir felaket yaşadık. Adıyamanımızdan her konuda maddi manevi desteğini çekmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bütün hemşehrilerim adına vakıf başkanı olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Adıyaman, Mersin ile kardeş şehir ilan edildi. Bugün de Kooperatif Başkanı Meral Seçer de burada depremde yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelip ihtiyaçlarını öğrenip neler yapılabilir diye böyle bir toplantı yapıldı. Meral Hanım Adıyaman'daki sıkıntıları, buradaki kadınların sıkıntılarını çok iyi biliyor. Bugünün amacı buradaki kadınlarla bir araya gelip ne ihtiyacı var, neler yapılabilir diye Meral Hanım böyle bir etkinlik yaptı, biz de çok sevindik" dedi.