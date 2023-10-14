Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in amcası Necmi Seçer'in vefatı üzerine düzenlenen cenaze törenine katıldığı bildirildi. Törene geçmiş ve mevcut siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve sanatkarlar, kamu ve belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşları ve Mersin halkı da katıldı. Necmi Seçer'in naaşı, Tarsus Güney Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in amcası Necmi Seçer vefat etti. Başkan Seçer, amcası için Tarsus Güney Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Necmi Seçer'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i bu acı gününde geçmiş dönem ve mevcut milletvekilleri, geçmiş dönem ve mevcut belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve sanatkarlar, kamu ve belediye bürokratları, oda, dernek ve kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve Mersinliler yalnız bırakmadı.

Necmi Seçer'in naaşı, Tarsus Güney Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Başkan Seçer, cenaze töreni sonrasında taziyeleri kabul etti.