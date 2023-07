Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Vadi Parkı ile düğün masraflarını azaltıyor

Merkezefendi Belediyesi, hayata geçirdiği Sevindik Vadi Parkıyla yeni evlenecek olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Müjde bünyesinde, evlenecek çiftlerin düğün yapacak olan çiftlerin masraflarının azalması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen hizmetler ile ilçenin çehresini değiştiren Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi'nde yapımı tamamlandı. Kentteki düğün salonu ihtiyacını karşılayacak olan 600 kişilik kapasiteye sahip "Sevindik Vadi Park Kır Düğün Salonu" Merkezefendili konuklarını ağırlamak için hazır hale geldi. Bu projeyle birlikte Sevindik Vadi Park Kır Düğün Salonu'nda çiftler en mutlu günlerinde, uygun fiyatla, şık ve nezih bir ortamda düğünlerini yapabilecek.

Düğün salonu 11 bin TL'ye hizmet verecek.

Evlenecek çiftlere ve düğün masrafları ile uğraşan ailelere rahat nefes aldırmak için Sevindik Vadi Park Kır Düğün Salonu'nu 11 bin TL'den hizmet verecek. İkramlı fiyatlandırmanın içerisinde ayrıca kurabiye, yaş pasta, içecek ve müzisyen bulunuyor.

"Çiftlerin yanındayız"

Denizli'de ve Merkezefendi'de yaşayan vatandaşlara güzel haber verdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Daha önce Sümer Mahallemizde evlenmek isteyen çiftlerimiz için Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuzu açmıştık. Bu salonumuz gerek fiyatı gerekse modern yapısıyla her gün dolup taşıyor ve bir ömür boyu mutluluğa adım atan çiftlerimizin düğün sorununu ortadan kaldırıyor. Buraya talep artınca ekibimizle birlikte burada hemen yeni bir proje üzerinde kolları sıvadık ve ortaya harika bir kır düğün salonu çıktı. İkramlıkları, müzisyenleri ve her şeyden önemlisi bu ekonomik zor şartlara rağmen sadece 11 bin Türk Lirası fiyatıyla 'Sevindik Vadi Park Kır Düğün Salonu'muz artık hizmetinizde. Merkezefendi Belediyesi her şart ve koşulda, her zaman dertlere derman olacak dedik ve projelerimizi vatandaşlarımızın derdine derman olsun diye hayata geçirdik. 'Sevindik Vadi Park Kır Düğün Salonu'muz hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden evlenecek olan tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ