Merkezefendi Belediyesi'nin Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bahçe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve fotoğraf çekilecek objelerle ziyaretçilerine hizmet veriyor. İçerisinde 15 bin lavanta bitkisi ve adaçayı bulunan Lavanta Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Lavanta Bahçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ailesiyle birlikte güzel vakit geçirip fotoğraf çektirmek isteyen ve bu güzel kokuyu içine çekmek isteyen tüm hemşerilerimizi Lavanta Bahçe'mize bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıllarda Yenişafak Mahallesi'ne yapılan Lavanta Bahçesi, güzel kokusu ve görüntüsüyle ilçeye ayrı bir renk katıyor. 35 dekarlık alandan oluşan bu özel bahçe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve fotoğraf çekilecek objelerle ziyaretçilerine hizmet veriyor. İçerisinde 15 bin lavanta bitkisi ve adaçayı bulunan Lavanta Bahçesi'ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Lavanta Bahçesi'ni ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Başkan Doğan, "Lavanta Bahçemiz, mis kokusu ve görüntüsü ile hemşerilerimizin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Merkezefendi'mize böyle güzellik kattığımız için mutluyuz. İlçemize bu güzel bahçemiz ile renk katıyoruz. Merkezefendi'yi daha yaşanabilir, daha renkli ve daha güzel bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.