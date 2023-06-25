Üye Girişi
Haberler
Merkezefendi Belediyesi'nin Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi'nin Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Yaşam Haberleri

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor. Merkezde, vatandaşlara doğru ve etkili eğitim verilerek sağlıklı yaş almaları, Alzheimer'a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, 30 yaş ve üzeri ilçelilerin bir araya gelerek sosyalleştiği, kaliteli zaman geçirdiği ve hobilerini yapma imkanı bulduğu Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar sürüyor. Merkezde, vatandaşlara doğru ve etkili eğitim verilerek sağlıklı yaş almaları, Alzheimer'a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kursiyerlere spor, akıl ve zeka oyunları, resim, bağlama, halk oyunları, el sanatları, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını öğrenmelerine yönelik eğitimler alanında uzman isimler tarafından veriliyor.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Merkezefendi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title