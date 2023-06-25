Merkezefendi Belediyesi'nin Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor. Merkezde, vatandaşlara doğru ve etkili eğitim verilerek sağlıklı yaş almaları, Alzheimer'a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaşama geçirilen 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, 30 yaş ve üzeri ilçelilerin bir araya gelerek sosyalleştiği, kaliteli zaman geçirdiği ve hobilerini yapma imkanı bulduğu Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kurslar sürüyor. Merkezde, vatandaşlara doğru ve etkili eğitim verilerek sağlıklı yaş almaları, Alzheimer'a yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kursiyerlere spor, akıl ve zeka oyunları, resim, bağlama, halk oyunları, el sanatları, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını öğrenmelerine yönelik eğitimler alanında uzman isimler tarafından veriliyor.