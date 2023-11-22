Merkezefendi Belediyesi'nden Çocuklara Oyun Otobüsü

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Oyun Otobüsü' çocuklar tarafından büyük ilgi görürken, ailelerin de rahat alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Denizli'nin ilk ve tek 'Oyun Otobüsü' 3-7 yaş grubu çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi ile bakımı ve tasarımı Merkezefendi Belediyesince yapılan otobüste çocuklar, sosyalleşiyor, oyun oynuyor ve kaliteli zaman geçiriyor. Haftanın belirli günlerinde mahallelerdeki pazar yerlerine giden otobüse, aileler de gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet edip pazar alışverişlerini rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Okul öncesi öğretmenlerin çocuklarla ilgilendiği 'Oyun Otobüsü'nün içerisinde bir anaokulunda olması gereken faaliyet masaları, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, akıl oyunları, oyun hamurları gibi tüm eğitim araç ve gereçleri bulunuyor.

"Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız"

Merkezefendi'de yaşayan çocuklar için her zaman projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Oyun Otobüsü'nden hem çocuklarımızın hem de ailelerinin çok memnun olduğunu biliyoruz. İlçemizde her alanda fırsat eşitliği oluşturmak için çalışıyoruz. Bu zamana kadar sağlıktan spora, eğitimden kültüre, birçok alanda çocuklarımız için çalışmalar gerçekleştirdik. Çocuklarımız için eğitim alanında projeler üretiyoruz. Oyun Otobüsü ile çocuklarımız kaliteli ve doğru zaman geçirirken pazar alışverişine gelen ailelerimiz alışverişlerini rahatça yapabiliyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yatırım yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ