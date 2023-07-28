Merkezefendi Belediyesi Lavanta Bahçesinde Hasada Başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi'nde 35 dekarlık alana dikilen lavantaların hasadına başlandı. Lavanta bahçesi, Merkezefendi'ye renk katmaya ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi'nde 35 dekarlık alana dikilen lavantaların hasadına başlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerimize başladık. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Yenişafak Mahallesi'ne kazandırılan lavanta bahçesinde bitkilerin hasadına başladı. Yaklaşık 35 dekarlık alandan oluşan ve üçüncü kez hasadı yapılan lavanta bahçesi, Merkezefendi'ye renk katmaya ve seyir terasları, yürüyüş yolları, otopark alanı, salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle birlikte vatandaşa hizmet etmeye devam edecek.

"RENGİ VE KOKUSUYLA İLÇEMİZE GÜZELLİK KATIYOR"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Lavantalarımız, ilçemize görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği, bol bol fotoğraf çektirdikleri lavanta bahçemizde hasat yapılıyor. Bugün özenle yetiştirdiğimiz bahçemizin gelecek dönemlerde daha gür yetişmesi için hasat işlemlerimizi yapıyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.