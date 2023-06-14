Meram Belediyesi, Sokak Hayvanları İçin Otomatik Mama Doldurma Sistemi Hizmete Alıyor

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarının mama kaplarını otomatik olarak dolduracak yeni bir sistemi hizmete alıyor. Mama kaplarının boşaldığında zamanlama ayarlarıyla otomatik olarak yeniden doldurulacağı belirtilirken, sistemin elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılandığı ifade edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, beslenme odaklarının mobil olarak uzaktan takip edilebilmesini de sağlayan sistemin sokak hayvanlarının hayat standardını yükseltecek şekilde bir hizmet planlaması olduğunu söyledi.

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarının mama kaplarını otomatik olarak dolduracak yeni bir sistemi hizmete alıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mama kaplarının boşaldığında zamanlama ayarlarıyla otomatik olarak yeniden doldurulacağını ifade etti.

Kavuş, beslenme odaklarının mobil olarak uzaktan takip edilebilmesini de sağlayan sistemin elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Huzurlu, mutlu ve yaşanabilir bir Meram hedefimizden can dostlarımız olan sokak hayvanları da nasibini alıyor. Onların da hayat standardını yükseltecek şekilde bir hizmet planlaması yürütüyoruz. İşte uygulamaya koyduğumuz bu sistem de hizmet anlayışımızın bir parçası. Biz belediye olarak bir taraftan sokakta yaşayan dostlarımıza olabildiğince iyi bakmaya ve sağlıklarıyla ilgilenmeye gayret gösterirken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın çekincelerini bertaraf etmeye çalışıyoruz. Sistemden verim aldıkça sayısını artırma gayretinde olacağız."

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sistemde köpekler için Kozağaç Parkı ve Dutlu Millet Bahçesi, kediler içinse Evliya Çelebi ve Mamuriye parklarının pilot bölgeler olarak seçildiği bildirildi.