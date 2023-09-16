Menteşe-Yatağan karayolunda kaza: 6 kişi yaralandı

Menteşe-Yatağan karayolu Akçaova mahallesi ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada iki araçta bulunan yolculardan 7 kişi ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası Yatağan-Menteşe karayolu tek şeritten trafik akışı sağlandı.

Menteşe-Yatağan karayolu Akçaova mahallesi ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaova Mahallesi Yeşilyurt ışıklı kavşağında meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis trafik ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan istikametinden Marmaris istikametine seyir halinde olan Mahsun Türk yönetimindeki 01 ANB 821 araç, Yeşilyurt tali yoldan Menteşe istikametine dönüş yapan Nahit Yılmaz 48 KS 772 plakalı aracı sol tarafından çarpması sonrası orta refüje savurdu. İki araç da kaza sonrası maddi hasar oluştu.

Kazada iki araçta bulunan yolculardan 7 kişi ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. 01 plakalı araç sürücüsü Mahsun Türk kazadan yara almadan kurtulurken, araç içindeki 4 kişi ve 48 KS 772 plakalı araç sürücüsü Nahit Yılmaz ile araç içinde bulunan iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. 01 Plakalı araç sürücüsü Nahit Yılmaz araçtaki yolculardan birisi ile telefon ile görüştü. Hastaneye sevk edilen yolcunun kazada yaralanmadığı, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

6 kişinin yaralandığı kaza sonrası Yatağan-Menteşe karayolu tek şeritten trafik akışı sağlandı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyor. - MUĞLA