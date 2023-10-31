Menteşe'de çıkan yangın korkuttu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kramettin Mahallesi Sekibaşı Caddesi Dikmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıda bulunan defterlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucunda dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürülürken, soruşturma başlatıldı.