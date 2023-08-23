Menteşe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı ve Aslı Göngör konseri ile kutlanacak.

Menteşe Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı ve Aslı Göngör konseri düzenlenecek.

Zafer Bayramı, Menteşe'de coşkuyla kutlanacak. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadeleleri sonucu elde edilen 30 Ağustos Zaferini Menteşe'mizde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanımızdaki fener alayı yürüyüşü ile başlayacak olan kutlamalar akşam saat 21.30'da Türk pop müziğinin güçlü ismi Aslı Güngör'ün konseri ile devam edecek. Bu coşkulu gecede bir arada olmak için tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanına davet ediyorum."