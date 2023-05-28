Mengen ve Dörtdivan'da sağanak taşkınlara neden oldu

Bolu'nun Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde sağanak taşkınlara yol açtı. Mengen ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Mengen-Pazarköy kara yolunun Eskipazar yol ayrımında su taşkını yaşandı. Dörtdivan ilçesi Çetikören köyünde ise taşkınlar nedeniyle 4 evi kısmen su bastı. Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.