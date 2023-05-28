Mengen ve Dörtdivan'da sağanak taşkınlara neden oldu
Yaşam Haberleri
Bolu'nun Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde sağanak taşkınlara yol açtı. Mengen ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Mengen-Pazarköy kara yolunun Eskipazar yol ayrımında su taşkını yaşandı. Dörtdivan ilçesi Çetikören köyünde ise taşkınlar nedeniyle 4 evi kısmen su bastı. Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Bolu'nun Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde sağanak taşkınlara yol açtı.
Mengen ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Mengen- Pazarköy kara yolunun Eskipazar yol ayrımında su taşkını yaşandı.
Dörtdivan ilçesi Çetikören köyünde ise taşkınlar nedeniyle 4 evi kısmen su bastı.
Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yollar, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.