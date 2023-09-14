Mengen'de köye inen bozayı kameraya yansıdı

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyünde bir bozayı, köy merkezine kadar inerek evlerin bahçelerinde dolaştı. Bir kişi, balkonundan bozayıyı kameraya alırken onu uzaklaştırmak için masaya vurup ses çıkardı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde köye inen bozayı, evin bahçesinde kameraya yansıdı.

Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyünde dün, bir bozayı, köy merkezine kadar indi, köylülerin evlerinin önündeki bahçelerde gezindi. Bahçesindeki bozayıyı gören bir kişi, balkonundan o anları kameraya alırken bir yandan da masaya vurup ses çıkartarak, Ne işin var burada, çık diye bağırdı. Bozayı bir süre sonra bahçeden uzaklaştı, o anlar kameraya yansıd. (DHA)