Menemen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Menemen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu 18.45'te kontrol altına alındı.