Menemen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Yaşam Haberleri
İzmir'in Menemen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu 18.45'te kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Harmandalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşamüstü yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğüne durumun 17.06'da bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ihbardan sonraki ilk 5 dakikada yangına müdahale etti.
Ekiplerin, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu alevler 18.45'te kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Yaşam