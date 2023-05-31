Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. 44 mahallenin tamamını kapsayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Menderes Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanların bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. 44 mahallenin tamamını kapsayan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ESTETİK GÖRÜNÜM

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalarda park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda uygulama gerçekleştiriliyor. Verilen hizmet kapsamında yabani ot temizliğiyle çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.

ÖZENLİ ÇALIŞMA

Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin 44 mahallesinde yeşil alan bakım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz yüzölçümü bakımından geniş bir alana sahip. Ekiplerimiz periyodik olarak düzenli bir şekilde tüm alanların bakımlarını yapmanın yanı sıra halk sağlığını korumak adına gereken tüm önlemleri de alıyor. Kontrollü şekilde yapılan çalışmalar sayesinde yeşil alanlarımızın daha elverişli ortamda büyümesinin de önünü açmış oluyoruz" dedi.