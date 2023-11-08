Menderes Belediyesi Altıntepe Mahallesi'ne Yeni Park Yaptı

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Altıntepe Mahallesi'ne yeni bir park yapıldı. Park, mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topladı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Altıntepe Mahallesi'ne yeni park yapıldı. Şebboy Sokak'a kazandırılan park mahalleli tarafından büyük beğeni topladı.

Bin metrekare alan üzerine kurulu parkta 650 metrekare alan çimle döşenirken, 31 adet ağaç ve çeşitli bitki türü de parkta yer aldı. Çocukların keyifle zaman geçirebileceği oyun alanları parka yerleştirilirken, aileler için oturma alanları ile spor yapmak isteyenler için de fitness aletleri parka konuldu.

"SOSYAL DONATI ALANLARINI ARTTIRACAĞIZ"

İlçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Menderes Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımız için çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve yoğunlukla sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Altıntepe Mahallemize yeni parkımızı kazandırdık. Amacımız daha fazla sosyal donatı alanını ilçemize kazandırarak her yaşa hitap eden bir Menderes yaratmak. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Yeni parkımız mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.